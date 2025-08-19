Polizei setzt Suche nach Vermissten auf Chiemsee fort

Einsatzkräfte haben am Morgen die Suche nach den zwei Vermissten auf dem Chiemsee fortgesetzt. Die Wasserwacht kontrolliere mit Booten die Uferbereiche, in die die Männer durch Strömungen getrieben worden sein könnten, teilte eine Polizeisprecherin mit. Ob im Laufe des Tages auch Taucher eingesetzt werden, sei noch offen.

Gesucht wird demnach nach einem 85 Jahre alten Surfer, der zuletzt am Sonntagmittag mit seinem Surfbrett auf dem See gesehen wurde. Noch am Abend desselben Tages begann eine großangelegte Suchaktion, bei der nur das Brett des Mannes gefunden wurde.

Seit rund einer Woche wird zudem ein Bootsfahrer vermisst. Er hatte den Angaben zufolge in Gstadt (Landkreis Rosenheim) ein Elektroboot für zwei Stunden gemietet, war aber nicht von seiner Tour zurückgekehrt. Ein Segler fand das herrenlose Boot wenig später. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus.

An den bisherigen Suchaktionen waren Einsatzkräfte zu Wasser, zu Land und mit Hubschraubern beteiligt, hieß es weiter.