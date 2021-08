Tödlicher Stich in Pfersee: Fabienne K. litt nach Vergewaltigungen an Trauma

Im Pferseer Mordprozess hat sich die Angeklagte dem Gutachter offenbart. Ein Mann fiel im Krankenhaus über sie her. Zwei Fälle werden neu aufgerollt.

13.08.2021 | Stand: 16:36 Uhr

Bei einem erneuten Gespräch hat die Angeklagte dem Psychiater erstmals erzählt, warum sie ein problematisches Verhältnis zu Männern habe. Zweimal ist Fabienne K. ihren Angaben zufolge vergewaltigt worden - einmal von einem Mann, den sie in einer Diskothek kennenlernte. Und ein zweites Mal in einem Freizeitraum des Bezirkskrankenhauses - von einem Patienten, der angeblich an Gotteswahn litt. In beiden Fällen sind die Männer nicht verurteilt worden - aus unterschiedlichen Gründen. Gerichtsvorsitzender Lenart Hoesch kündigte an, die Staatsanwaltschaft würde jetzt beide Fälle noch einmal "aufarbeiten".