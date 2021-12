Tödlicher Unfall beim Tegernsee: 20-jähriger Autofahrer stirbt bei Kollision mit Lkw

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B307 südlich des Tegernsees gestorben. Noch an der Unfallstelle erlag er seinen Verletzungen.

07.12.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Ein 20-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der B307 südlich des Tegernsees am Dienstagmorgen ums Leben gekommen. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Gegen 6.50 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seinem Auto von Kreuth in Richtung Rottach-Egern und kam in einer leichten Rechtskurve auf Höhe des Ortsteils Scharling ins Schleudern. Grund hierfür waren nach Angaben der Polizei vermutlich die winterlichen Straßenverhältnisse. Der 20-Jährige verlor die Kontrolle über das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn.Dort krachte er mit seinem Wagen in einen entgegen kommenden Lkw.

20-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall beim Tegernsee auf der B307

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der junge Fahrer der Polizei zufolge so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Lkw-Fahrer und der Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die B307 war für insgesamt fünf Stünden gesperrt. Die Polizeiinspektion Bad Wiessee ermittelt, um die genaue Unfallursache zu klären.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.