In Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt starb ein Mann bei der Obsternte unter tragischen Umständen. Ein Traktoranhänger erfasste ihn mit tödlichen Folgen.

01.10.2021 | Stand: 14:25 Uhr

Ein Mann ist bei der Obsternte im Landkreis Schweinfurt von einem Traktoranhänger erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich der Anhänger auf dem Feld in Kolitzheim abgekoppelt und war bergab gerollt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Senior starb am Donnerstag noch vor Ort. Die Polizei geht von einem Unfall aus und hat die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.