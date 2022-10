Wann ist 2023 Tanzverbot in Bayern?

Auch 2023 gibt es in Bayern im Kalender mehrere stille Tage mit Tanzverbot - laute Musik und fröhliche Feiern sind dann verboten. Hier Datum und Bedeutung der Tage.

Stille Tage mit Tanzverbot 2023 in Bayern: Auch wenn es Bemühungen gab, sie abzuschaffen, gelten im Freistaat auch kommendes Jahr mehrere Tage, an denen ein sogenanntes Tanzverbot gilt. Daneben sind dann auch fröhliche Feiern und laute Musik verboten.

Übersicht: Das sind 2023 stille Tage mit Tanzverbot in Bayern

Aschermittwoch: Mittwoch, 22. Februar 2023

Gründonnerstag: Donnerstag, 6. April 2023

Karfreitag: Freitag, 7. April 2023

Karsamstag: Samstag, 8. April 2023

Allerheiligen: Mittwoch, 1. November 2023

Volkstrauertag: Sonntag, 19. November 2023

Buß- und Bettag: Mittwoch, 22. November 2023

Totensonntag: Sonntag, 26. November 2023

Heiligabend: Sonntag, 24. Dezember 2023

Tanzverbot und Musik: Welche Regeln gelten für stille Tage in Bayern?

Wann genau stille Tage mit Tanzverbot in Bayern sind, ist im sogenannten bayerischen Feiertagsgesetz festgelegt, ebenso die genauen Regeln. Das Gesetz besagt konkret,

dass an stillen Tagen öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt sind, "wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist"

ist" Sportveranstaltungen sind an stillen Tagen erlaubt, Ausnahme sind Karfreitag und Buß- und Bettag.

sind an stillen Tagen erlaubt, Ausnahme sind Karfreitag und Buß- und Bettag. Am Karfreitag ist außerdem Musik in Lokalen grundsätzlich verboten.

Das sogenannte Tanzverbot ist im bayerischen Feiertagsgesetz nicht explizit erwähnt, ergibt sich aber daraus, dass der vorgeschriebene ernste Charakter und Tanzen nur schwer miteinander vereinbar sind.

Stille Tage in Bayern: Welche Strafen drohen bei lauter Musik, Partys oder Tanz?

Auch das ist im Feiertagsgesetz geregelt. Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbußen bis zu zehntausend Euro belegt werden.

Wird das Tanzverbot auch 2023 Bestand haben?

Vermutlich ja. Zwar hatten die Grünen im Herbst 2021 einen Gesetzentwurf im bayerischen Landtag eingebracht und fordern eine Gleichstellung aller Kultur- und Tanzveranstaltungen mit Sportereignissen. Die nämlich sind ja, ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag, erlaubt. Eine Schlechterstellung von Nachtkultur gegenüber Sport und anderen Bereichen des Lebens sei nicht mehr länger hinzunehmen, vor allem, nachdem der Bundestag im Mai dieses Jahres Clubs als Kulturorte anerkannt habe, hieß es. Der Gesetzentwurf scheiterte aber im Frühjahr 2022 im Landtag. Damit bleibt es beim Tanzverbot in Bayern erst einmal beim Alten.

Nicht jeder hat Verständnis für das Tanzverbot an stillen Tagen.

2013 wurde das Tanzverbot in Bayern schon teilweise gelockert

Zuletzt hatte der bayerische Landtag 2013 einen Gesetzentwurf der damaligen CSU/FDP-Staatsregierung beschlossen und das Tanzverbot zumindest an einigen stillen Tagen gelockert. In den Nächten davor darf in Clubs und Gaststätten seither bis 2 Uhr morgens getanzt werden und nicht mehr nur bis Mitternacht. Ausgenommen sind Karfreitag, Karsamstag (da beginnt die Schutzzeit um Mitternacht) und Heiligabend, wo das Tanzverbot bereits ab 4 Uhr gilt.