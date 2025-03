Polizei rettet zwei verwirrte Biber von B10

Zwei Biber haben auf der Bundesstraße 10 in Ulm einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Tiere seien in der Nacht zu Samstag immer wieder auf die Straße und zurück gelaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Dabei hätten die zwei kleinen «uneinsichtigen» Nager sich selbst und Autofahrer in Gefahr gebracht.

Die Beamten trieben die Biber den Angaben zufolge zu dem wenige Meter entfernten Fluss «Große Blau». Dort seien die Tiere zurück ins Wasser gehüpft und glücklich weiter geschwommen, so die Sprecherin.