Rentner soll Maulwürfe mit Autoabgasen getötet haben

Ein Rentner soll in der Oberpfalz Maulwürfe in seinem Garten mit Autoabgasen getötet haben. Er habe einen Schlauch an den Auspuff geschlossen, um die Abgase gezielt in ein Maulwurfshügelsystem zu leiten, teilte die Polizei mit.Der Grund? Der Mann aus Vilseck (Landkreis Amberg-Sulzbach) habe sich über die wiederholten Schäden in seinem Garten geärgert, gab die Polizei an. «Dem Tierquäler drohen nun strafrechtliche Konsequenzen».

Maulwürfe stehen in Deutschland unter besonderem Schutz und dürfen weder gefangen, verletzt noch getötet werden.