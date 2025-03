18-jähriger Beifahrer stirbt nach Unfall

Tödlich ist ein Unfall in Ingolstadt für einen 18-jährigen Mann ausgegangen. Er war Beifahrer in einem der beiden Fahrzeuge, die an dem Zusammenstoß beteiligt waren, wie die Polizei mitteilte. Der ebenfalls 18-jährige Fahrer des Autos wollte demnach in der Nacht zum Sonntag auf einen Parkplatz abbiegen. Er übersah ein entgegenkommendes Auto einer 23-jährigen Frau, die den Angaben zufolge zu schnell fuhr.

Die beiden Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass das Auto des 18-Jährigen kurz in die Luft katapultiert worden sei. Der Wagen der 23-Jährigen habe sich überschlagen und sei etwa 100 Meter weiter auf den Rädern zum Stehen gekommen.

Außerdem wurden fünf Menschen verletzt

Bei dem Unfall verletzte sich der 18-jährige Beifahrer des abbiegenden Autos tödlich. Der 18-jährige Fahrer, die 23-jährige Fahrerin des anderen Unfallwagens sowie drei weitere Mitfahrer in ihrem Auto wurden leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

In einem Gutachten sollen nun der genaue Unfallhergang und die gefahrenen Geschwindigkeiten geklärt werden. Die Straße war an der Unfallstelle nachts zeitweise gesperrt.