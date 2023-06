Zwei Autos prallen in Freihung zusammen - ein Toter und eine Schwerverletzte

In Freihung in der Nähe von Nürnberg stoßen zwei Autos zusammen. Ein Fahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten, wo ihm ein anderes Auto entgegenkommt.

06.06.2023 | Stand: 10:52 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Freihung (Landkreis Amberg-Sulzbach) ist ein Mann tödlich verunglückt und eine Frau schwer verletzt worden. Der 30-Jährige war am späten Montagnachmittag mit seinem Auto in Richtung Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern und auf die Gegenspur geriet, wie die Polizei mitteilte.

Mann kommt im Landkreis Amberg-Sulzbach auf Gegenfahrbahn zum Stehen

Dort kam er den Angaben zufolge quer zum Stehen. Auf der Gegenfahrbahn fuhr eine 56-jährige Autofahrerin, sie stieß frontal mit dem Auto des 30-Jährigen zusammen. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, die Frau kam schwer verletzt ebenfalls in eine Klinik. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

