Ermittlungen gegen Eltern nach Badeunfall von Schwestern

Nach einem tödlichen Badeunfall von zwei Schwestern in Unterfranken ermittelt die Polizei gegen die Eltern der Mädchen. Es gehe um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Verletzung der Aufsichtspflicht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Beschuldigten sollen im Laufe der Woche noch vernommen werden. «Wir müssen aufklären, was falsch gelaufen ist.»

Die Obduktion der Sechsjährigen habe ergeben, dass das Mädchen ertrunken sei, sagte der Sprecher. Bei der siebenjährigen Schwester dürfte es wohl auch darauf hinauslaufen. Da stehe das Obduktionsergebnis noch aus.

Schwimmflügel trieben im Wasser

Nach Polizeiangaben hatten die Kinder am vergangenen Donnerstag unbeaufsichtigt im See gebadet und waren dabei untergegangen. Badegäste entdeckten zunächst einen im Wasser treibenden Schwimmflügel, später dann die leblose Siebenjährige. Kurz darauf fand ein Helfer auch das zweite Mädchen unter der Wasseroberfläche.

Beide Kinder wurden laut Polizei reanimiert und in verschiedene Kliniken gebracht. Am Freitag starb die Siebenjährige, der Tod ihrer Schwester wurde am Samstag bekannt.