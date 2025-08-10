Autofahrerin übersieht Biker - Mann stirbt noch am Unfallort

Die Unaufmerksamkeit einer Autofahrerin hat einen Motorradfahrer in Mittelfranken das Leben gekostet. Die Frau habe beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Motorradfahrer wohl übersehen, teilte die Polizei mit.

Bei dem Zusammenstoß am frühen Abend habe der Mann schwere Verletzungen erlitten und sei trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben. Die Autofahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Allersberg (Landkreis Roth) auf einer Straße, die von Reckenstetten nach Allersberg führt.