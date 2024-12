Tödlicher Unfall in Oberbayern: Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Weilheim

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 2 bei Wielenbach (Landkreis Weilheim-Schongau) am Sonntagabend ist eine junge Autofahrerin gestorben. Der Unfallverursacher und dessen Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

B2 bei Weilheim: Autofahrer prallt in Gegenverkehr

Laut einer Mitteilung der Polizei war der 72-Jährige gegen 18:45 Uhr mit seinem Sohn als Beifahrer auf der Bundesstraße in Richtung Weilheim unterwegs. Dabei geriet der Mann bei Wielenbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Mini einer 27-jährigen Frau aus Polling.

Unfallopfer stirbt im Krankenhaus

Die 27-jährige Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie zunächst unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort sei die Autofahrerin kurze Zeit später jedoch gestorben, so die Polizei weiter. Der 72-Jährige und sein 24-jähriger Sohn wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

B2 nach Unfall bei Wielenbach gesperrt

Die B2 war zwischen der Abzweigung Dießen und der Abzweigung Tutzing für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Beide Unfallautos wurden bei der Kollision stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Weilheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.