23-jährige nach Clubbesuch tot aufgefunden: SoKo ermittelt mit Hochdruck

Der gewaltsame Tod der 23-jährigen Clubbesucherin aus Rosenheim hält die Polizei weiterhin in Atem. Die Soko "Club" ermittelt weiter mit Hochdruck

10.10.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Auch über das vergangene Wochenende hinweg liefen die Ermittlungen der Soko „Club“ im Falle des Tötungsdeliktes an einer jungen Frau mit Hochdruck weiter. Die 23-Jährige aus Aschau im Chiemgau hatte am 2. Oktober den Club Eiskeller besucht. Am nächsten Tag fand ein Passant ihre Leiche flussabwärts in der Prien.

Zeugenvernehmungen laufen

Neben Zeugenvernehmungen stehen die Auswertung digitaler Daten und weitere Absuchen nach relevanten Gegenständen derzeit im Mittelpunkt der kriminalpolizeilichen Arbeit. Daneben fand mit der Operativen Fallanalyse (OFA) Bayern eine Besichtigung relevanter Örtlichkeiten in Aschau im Chiemgau statt, um das Tatgeschehen rekonstruieren zu können.

Jacke des Opfers gefunden

Bereits letzte Woche konnte während einer Suchaktion an und in der Prien die Jacke des Opfers gefunden und eindeutig zugeordnet werden. Auch eine gefundene Handtasche, stellte sich als die des Opfers heraus. Taucher der Bayerischen Bereitschaftspolizei sind auch im Laufe des heutigen Montags wieder im Einsatz. Die Suche nach weiteren persönlichen Gegenständen und Spuren wird fortgesetzt.

Sondernummer nun abgeschaltet

Rund 120 Hinweise gingen bis heute Morgen über das freigeschaltete Hinweistelefon bei der Soko „Club“ ein. Die veröffentlichte Sondernummer ist nun jedoch abgeschaltet. Zeugen können sich jedoch weiterhin unter der regulären Telefonnummer 08031 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Zusätzlich wird die Polizei an den kommenden drei Tagen – Dienstag (11.10.2022) bis einschließlich Donnerstag (13.10.2022) jeweils von 9 Uhr bis 16.30 Uhr – mit einem Infomobil am Rathaus in Aschau im Chiemgau persönlich ansprechbar sein. Beamte stehen dabei für allgemeine Fragen und Hinweise allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Lesen Sie auch