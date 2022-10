Tote Frau aus Aschau im Chiemgau: Wer kennt diese Uhr?

Die Leiche einer 23-Jährigen aus Aschau wurde in der Prien treibend gefunden. Seitdem sucht die Soko "Club" nach dem Täter - jetzt mit Fotos einer Uhr.

14.10.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Die 23-Jährige Hanna aus Aschau im Chiemgau feierte in einem Club. Stunden später fand ein Passant ihren in der Prien treibenden Leichnam. Seit jenem Montag, 3. Oktober, laufen die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Soko „Club“ der Kriminalpolizei auf Hochdruck. Einige persönliche Gegenstände des Opfers wurden bereits gefunden. Jetzt wenden sich die Ermittler mit einem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Zeugen hatten schon vor einigen Tagen Hinweise gegeben: Die Polizei fand im Bereich des Parkplatzes der Kampenwandseilbahn im angrenzenden Bachlauf eine Uhr. Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Uhr sind abgeschlossen. Ermittlungen zur Herkunft wurden geführt, erbrachten aber noch kein Ergebnis.

Außerdem wurde von der Sonderkommission "Club" ein persönlicher Gegenstand des Opfers gefunden. Jenen Ring hatte die 23-Jährige an dem Abend getragen.

Nach dem Tod einer 23-Jährigen aus Aschau im Chiemgau - Staatsanwaltschaft und Soko "Club" fragen: Wem gehört diese Uhr? Bild: PP Oberbayern Süd

Zur gefundenen Uhr hoffen Staatsanwaltschaft und Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Soko „Club“ stellt folgende Fragen:

Wer kennt diese Uhr oder weiß, woher sie stammt?

Wer weiß, wem diese Uhr gehört oder kennt eine Person, die eine solche Uhr bis zuletzt in Besitz hatte?

Nach dem Tod einer 23-Jährigen aus Aschau im Chiemgau - Staatsanwaltschaft und Soko "Club" fragen: Wem gehört diese Uhr? Bild: PP Oberbayern Süd

Bei der Uhr handelt es sich um eine Armbanduhr der Marke „Holzkern“ mit rundem Ziffernblatt (Durchmesser ca. 44mm), römischen Ziffern und Gliederarmband (Breite ca. 22mm). Auffällig ist, dass Uhrengehäuse und Armband überwiegend aus Holz gearbeitet sind.

Lesen Sie auch

Ermittlungen 23-Jährige nach Clubbesuch getötet: Weiter keine Spur von Täter

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 08031 / 2000 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zu melden. Die Hinweisaufnahme der Soko „Club“ ist auch am kommenden Wochenende besetzt.