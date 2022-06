Toter im Main bei Würzburg vermutlich durch Unglück gestorben

Aus dem Main bei Würzburg wurde am Dienstag die Leiche eines Mannes geborgen. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus.

15.06.2022 | Stand: 12:34 Uhr

Aktualisiert am Mittwoch, 12.30 Uhr: Der tote Mann im Main in Unterfranken ist vermutlich durch einen Unfall gestorben. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Identität sei durch eine Vermisstenanzeige inzwischen geklärt worden: Es handele sich um einen 66-jährigen Marktheidenfelder.

Die Leiche des Mannes war am Dienstag in Marktheidenfeld bei Würzburg im Main gefunden worden. Ein Passant hatte noch versucht, den Mann zu retten. Reanimationsversuche seien jedoch erfolglos geblieben. Die Obduktion der Leiche steht noch aus.

Leiche eines Mannes im Main bei Würzurg gefunden

Die Leiche eines älteren Mannes ist am Dienstag in Marktheidenfeld bei Würzburg im Main gefunden worden. Die Identität des Mannes sei noch unbekannt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Passant habe noch versucht, den Mann zu retten. Reanimationsversuche seien jedoch erfolglos geblieben. Als Ursache für den Tod des Mannes könne weder ein Unfall, noch ein Verbrechen ausgeschlossen werden - auch wenn auf letzteres zunächst nichts hindeute.

