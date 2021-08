Am frühen Freitagabend wird ein 14-Jähriger in der Isar in München als vermisst gemeldet. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sucht vergeblich nach dem Jungen.

07.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Zu einem tragischen Unglück ist es am Freitagabend in Thalkirchen in München gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher spielte Fußball an der Isar. Nachdem der Fußball versehentlich ins Wasser geschossen wurde, sprangen drei hinterher. Da die Strömung sehr stark war, retteten sich zwei Jugendliche an Land. Ein 14-Jähriger kam in eine Wasserwalze und wurde danach laut Feuerwehr München abgetrieben. Eine Passantin, die das Drama beobachtete, setzte einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Tragisches Unglück in München: 14-Jähriger beim Fußballspielen vermutlich in der Isar ertrunken

Ein Großaufgebot an Rettungskräften begab sich an die Einsatzstelle. Am Ort des letzten Kontakts im Bereich der Marienklausenbrücke und dem Stauwehr Oberföhring positionierten sich die Einsatzkräfte. Durch zwei Hubschrauber wurden diese aus der Luft unterstützt. Aufgrund der Fließgeschwindigkeit der Isar musste das Einsatzgebiet bis zum Stauwehr Oberföhring ausgedehnt werden. Nach cirka drei Stunden wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Freunde mussten das Drama tatenlos mit ansehen. Die bereits informierten Eltern und anwesenden Freunde wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.

