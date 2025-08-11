18-Jähriger nach tagelanger Suche tot gefunden

Nach tagelanger Suche nach einem 18-Jährigen an der Donau in Schwaben ist der junge Mann tot aufgefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Wasserwerks in Rennertshofen (Landkreis Neuburger-Schrobenhausen) habe die Leiche am Sonntag «im Bereich der Donau» gefunden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zur Todesursache des 18-Jährigen werde ermittelt, dazu sei auch eine Obduktion geplant.

Seit fast einer Woche verschwunden

Der 18-Jährige war seit Montag verschwunden gewesen. Am Donnerstagabend meldete ihn seine Mutter als vermisst. Daraufhin wurde in Donauwörth nach dem Mann gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber der Wasserrettung. Die Beamten gingen davon aus, dass der Mann in den Fluss geriet und verunglückte.

Bei der Suche wurden am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau mehrere Gegenstände von ihm gefunden. Ein Polizeihund habe an einer Parkbank schwarze Turnschuhe, zwei Joints und seinen Schlüsselbund entdeckt. Taucher suchten daraufhin im Gewässer nach dem Vermissten - vergeblich.