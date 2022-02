Der Angriff in der Ukraine könnte Auswirkungen auf den Einsatz des Neuburger Geschwaders in Rumänien haben. Möglicherweise kommen weitere Kräfte in die Region.

24.02.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Der russische Angriff auf die Ukraine könnte Auswirkungen auf den Einsatz des Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg haben. Wie berichtet, befinden sich derzeit 60 Soldatinnen und Soldaten sowie drei Eurofighter aus der Region in einem NATO-Einsatz in Rumänien - einem Nachbarland der Ukraine. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen könnten diese Kräfte nun Unterstützung erhalten - möglicherweise aus Neuburg.