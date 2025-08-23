Autofahrer verursacht tödlichen Unfall und flieht

Ein Autofahrer ist in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) vor der Polizei geflüchtet und hat dabei wohl einen tödlichen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, starb bei dem schweren Verkehrsunfall ein 20 Jahre alter Autofahrer. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete demnach zu Fuß und wird von den Ermittlern gesucht.

Nach ersten Erkenntnissen war das Fahrzeug des vermutlich betrunkenen Verdächtigen kurz zuvor einer Polizeistreife aufgefallen, die es jedoch wegen hoher Geschwindigkeit aus den Augen verlor. Wenig später geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß in einer Rechtskurve frontal mit dem Auto des 20-Jährigen zusammen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle, seine Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Beifahrer des flüchtigen Fahrers habe sich dagegen schwer verletzt, teilte die Polizei mit.

Ob sich der Verursacher verletzte, war laut Polizeiangaben zunächst nicht bekannt. Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber waren demnach an der Fahndung und der Unfallaufnahme beteiligt. An beiden Autos sei ein Totalschaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Die Straße war den Angaben zufolge bis für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in den späten Vormittag gesperrt.