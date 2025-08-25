Autos stoßen an Kreuzung zusammen - Frau schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Nürnberg ist eine 54-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau habe sich mit ihrem Auto überschlagen und sei auf dem Dach gelandet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau dem anderen Autofahrer an der Kreuzung die Vorfahrt genommen haben. Nach Angaben des Polizeisprechers war die Ampel bei dem Unfall am frühen Morgen ausgeschaltet. Der andere Autofahrer sei unverletzt geblieben.