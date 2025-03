Frontalzusammenstoß: Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 12 lebensgefährlich verletzt worden. Der Wagen eines 44-Jährigen war bei Wildpoldsried (Landkreis Oberallgäu) in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer wurden durch den Aufprall am Freitag in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Sanitäter brachten den Mann und seinen 62 Jahre alten Beifahrer demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 44-Jährige und seine 59 Jahre alte Mitfahrerin verletzten sich laut Polizei leicht und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Vor dem Frontalzusammenstoß sei es bereits zu einer seitlichen Kollision mit einem anderen Auto gekommen, hieß es weiter. Hinter dem Steuer saß demnach ein 53-jähriger Mann. Er blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Warum der 44-Jährige auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wegen des Unfalls war die B12 für mehrere Stunden voll gesperrt.