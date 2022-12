Baum stürzt auf fahrende Autos - Anhänger mit geladenem Wagen überschlägt sich auf A93

Zwei schwere Unfälle am Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Oberbayern: In Karlsfeld stürzt ein Baum auf fahrende Autos, auf der A93 stürzt ein Angänger um.

15.12.2022 | Stand: 10:54 Uhr

Ein Baum ist in Oberbayern auf zwei fahrende Autos gestürzt und hat drei Menschen schwer verletzt. Warum der Baum in Karlsfeld (Landkreis Dachau) auf die Bundesstraße 471 fiel, sei zunächst unklar geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach dem Unfall am Mittwochabend holte die Feuerwehr eine Schwerverletzte mit schwerem Gerät aus ihrem Auto, die Frau und die beiden anderen Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B471 wurde zeitweise komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauerten am Donnerstag an.

300 000 Euro Schaden nach Unfall auf A93

300 000 Euro Schaden sind zudem bei einem Unfall mit einem Auto mit Anhänger in Oberbayern entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 44 Jahre alte Frau am Donnerstag auf der Autobahn 93 bei Brannenburg (Landkreis Rosenheim) unterwegs, als ihr Gespann aus derzeit unklaren Gründen ins Schleudern kam. Der mit einem Auto beladene Anhänger prallte erst gegen die Mittelleitplanke und dann gegen die rechte Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Anhänger und blieb quer auf der Straße liegen.

Das Auto, der Anhänger und das geladene Auto erlitten einen Totalschaden. Die A93 war in Fahrtrichtung Kufstein vollgesperrt. Menschen wurden nicht verletzt.

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.