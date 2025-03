Seniorin wird von Lkw erfasst und stirbt – Fahrer flüchtet

Eine Seniorin ist beim Überqueren der Straße von einem anfahrenden Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der Fahrer sei nach dem Zusammenstoß in Hilpoltstein (Landkreis Roth) geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge kreuzte die 88-Jährige am Vormittag eine Straße an einer Fußgängerampel. Als die Ampel für den Verkehr in rund 30 Metern Entfernung auf Grün schaltete, fuhr ein Lkw-Fahrer los und erfasste die Fußgängerin auf der Straße. Die Frau wurde schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle, hieß es.

Der Lkw-Fahrer flüchtete. Einem Polizeisprecher zufolge wurde das mutmaßliche Unfallfahrzeug – ein Baustellenfahrzeug – durch Zeugenaussagen ermittelt. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern an. Der Altstadtring war bis zum Mittag komplett gesperrt.