Zug streift Lastwagen - Zugteil springt aus den Schienen

Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang im schwäbischen Dillingen ist ein Teil des Zuges aus den Schienen gesprungen. Verletzte wurden zunächst nicht registriert, wie Sprecher der Integrierten Leitstelle Augsburg und des Polizeipräsidiums Schwaben Nord übereinstimmend schilderten.

Der Lastwagen hatte demnach einen Bahnübergang im Ortsteil Steinheim überquert. Dabei wurde er von einem Zug erfasst. Ein Teil des Zuges - ob der Triebwagen oder ein Waggon, war zunächst unklar - sprang daraufhin aus den Schienen, stürzte aber nicht um. Der Lastwagenfahrer blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt. Weitere Details blieben zunächst offen.