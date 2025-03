Zusammenstoß an Autobahnauffahrt – Frau schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß an einer Autobahnauffahrt im Landkreis Landshut ist eine 21 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ihr Wagen prallte am Abend beim Einbiegen gegen das eines 31-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto wurden daraufhin gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert, das leicht beschädigt weiterfahren konnte, hieß es. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallverursacherin kam in ein Krankenhaus.

