Unfälle: Zwei Motorradfahrer stoßen zusammen - beide verletzt

Unfälle

Zwei Motorradfahrer stoßen zusammen - beide verletzt

Zwei Männer fahren im Urlaub auf ihren Motorrädern. Ihre Navis sollen unterschiedliche Routen anzeigen - mit fatalen Folgen.
Von dpa
    Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Zwei Motorradfahrer sollen im Landkreis Berchtesgadener Land nach unterschiedlichen Ansagen ihrer Navis zusammengestoßen sein. Sie wurden teils schwer verletzt. Ein 64-Jähriger sei mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher.

    Die beiden 64 Jahre alten Urlauber fuhren demnach bei Marktschellenberg in Richtung Scheffau hintereinander auf ihren Fahrzeugen. Der vorausfahrende Mann wollte den Angaben zufolge bei einer Abzweigung links abbiegen. Sein Bekannter habe das zu spät erkannt und sei aufgefahren. Beide Biker seien gestürzt. Der hintere Fahrer sei schwer verletzt worden und kurz bewusstlos gewesen, sagte der Polizeisprecher. Der vordere Biker kam ihm zufolge mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

    Das Navi des ersten Fahrers hätte Linksabbiegen angezeigt, wogegen es bei dem Schwerverletzten geradeaus anwies, so der Sprecher.

