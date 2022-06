Auto gerät auf Bundesstraße 12 in Gegenverkehr - Fahrer stirbt

Ein 56-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 12 im Landkreis Rottal-Inn in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt.

20.06.2022 | Stand: 22:01 Uhr

Der Unfall passierte am Montagmittag in Fahrtrichtung Passau. Der Fahrer sei kurz vor dem Übergang zur A94 in einer langgestreckten Rechtskurve nach links abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Auf der Gegenfahrbahn habe der Wagen den Anhänger eines entgegenkommenden Lkw gestreift. Der Fahrer habe dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Das Auto sei mit der Beifahrerseite in einen weiteren Lkw geschleudert, hieß es weiter. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer den Erkenntnissen zufolge tödlich verletzt. Die B12 war von 12 Uhr bis 18 Uhr beidseitig gesperrt. Der 56-Jährige war österreichischer Staatsbürger.

