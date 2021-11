Bei einem Unfall am späten Freitag-Vormittag auf der B15 bei Rott am Inn nahe Rosenheim ist eine 81-Jährige gestorben. Die Ermittlungen laufen.

Am Freitag gegen 11.50 Uhr ist im Einmündungsbereich der St2079 zur B15 bei Rott am Inn ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Dabei ist eine 81-Jährige ums Leben gekommen, teilt die Polizei mit. Die Polizei hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog die 81-jährige Autofahrerin von Griesstätt kommend auf die B15 in Richtung Rott am Inn ein. Dabei stieß sie mit einer aus Richtung Rosenheim kommenden 23-jährigen Fahrerin eines Kleintransporters zusammen. Infolgedessen wurde der Kleintransporter in den Gegenverkehr geschleudert und stieß mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammen.

Unfall auf der B15 bei Rott am Inn: 81-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimierungsmaßnahmen starb die 81-Jährige noch an der Unfallstelle. Die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungskräfte und die ortsansässigen freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wird ein Gutachter die genaue Unfallursache klären.

