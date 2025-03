Auto fährt gegen Baum - Frau stirbt

Eine 58 Jahre alte Frau ist nordwestlich von Nürnberg mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Ihr Wagen sei am Abend aus noch unbekannter Ursache zwischen Oberroßbach und Birkenfeld nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Die Frau sei bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Sie erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Geprüft werde, ob weitere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen waren. Die Straße wurde gesperrt.

