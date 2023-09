18-Jährige bei Autounfall nahe Bad Saulgau getötet

Nahe Bad Saulgau im Landkreis Sigmaringen kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Unfall. Eine 18-Jährige starb.

Tödliche Verletzungen hat eine 18 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen erlitten. Laut Polizei kam ein Auto aus dem Gegenverkehr auf die falsche Spur und es kam zum Crash.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam eine 57 Jahre alte Auto-Fahrerin, die in Richtung Herbertingen unterwegs war, aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Auto der 18-Jährigen.

18-Jährige stirbt nach Autounfall auf B32 bei Bad Saulgau

Diese wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Lenkerin des anderen Unfallfahrzeugs wurde indes schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Die beiden Fahrzeuge, an denen Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr am Unfallort im Einsatz. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.

Die Bundesstraße ist laut Polizei bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei eingerichtet.

