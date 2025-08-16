25-Jährige stirbt bei Autounfall auf der A92

Eine 25-Jährige ist bei einem Autounfall auf der A92 bei Gottfrieding (Landkreis Dingolfing-Landau) ums Leben gekommen. Der 18-jährige Fahrer des Wagens und die 25-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer sei demnach vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei. Das Auto mit den drei Insassen aus dem Landkreis Landshut kam den Angaben zufolge in der Nacht von der Straße ab, durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich mehrfach. Die Autobahn war nach dem Unfall in der Nacht Richtung München noch bis zum Morgen gesperrt.