Eine unbekannte Frau hat in Unterfranken einen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht und ist geflüchtet - den Schwerverletzten ließ sie einfach liegen.

17.07.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Die Unbekannte hatte nach den bisherigen Erkenntnissen am Samstag bei Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) versucht, ihren Wagen zu wenden und dabei den 31-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann konnte dem Wagen noch ausweichen, stürzte jedoch und prallte gegen einen Metallzaun. Die Unbekannte flüchtete, ohne sich um den 31-Jährigen zu kümmern, mit ihrem Wagen vom Unfallort. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern lesen Sie hier.