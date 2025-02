Betrunkener prallt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Ein betrunkener Fahrer eines Kleintransporters ist mit seinem Wagen in der Nähe von Weidhausen bei Coburg (Landkreis Coburg) gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 33-Jährige war nach Angaben der Polizei am Samstagabend mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ergab ein noch am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als drei Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

