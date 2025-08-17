Auto kracht in Bankfiliale

Beim Einparken vor einer Bankfiliale in Dachau ist eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in dem Gebäude gelandet. Sie habe bei dem Vorfall am Samstag offensichtlich Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit.

Daher sei sie mit dem Wagen über den Gehweg gefahren und durch die Eingangstür gekracht. Der Schaden an dem Gebäude betrage geschätzt etwa 75.000 Euro. Das Auto habe abgeschleppt werden müssen.