Tödlicher Unfall bei Friedrichshafen: Verursacher stirbt noch an der Unfallstelle

Am Dienstag gerät ein Autofahrer auf der B31 bei Friedrichshafen in den Gegenverkehr. Es kommt zu einem Zusammenstoß, den der Mann nicht überlebt.

17.01.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch (Bodenseekreis) ist es am späten Dienstagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 55-Jähriger geriet mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem anderen Auto zusammen. Wie die Polizei mitteilte, starb der 55-Jährige noch an der Unfallstelle.

Warum der Mann mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet ist bislang unklar. Der 89-jährige Unfallgegner überstand den Unfall mit leichten Verletzungen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter Rettungsdienst, Notarzt, Hubschrauber sowie die örtliche Feuerwehr.

Unfall auf B31 bei Friedrichshafen heute: Auto gerät in Gegenverkehr

An den Autos entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B31 bis kurz vor 14 Uhr vollständig gesperrt.

