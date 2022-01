Fünfjähriges Kind stirbt bei Unfall in Oberbayern

Bei einem Autounfall am Mittwochvormittag wurde ein fünfjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt. Im Krankenhaus verstarb das Kind. Die Polizei ermittelt.

Ein fünfjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Irschenberg bei Miesbach an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Am Mittwochmorgen um 9.00 Uhr kam es auf der Anzinger Straße beim Abbiegevogang zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Das Kind saß im Auto der mutmaßlichen Unfallverursacherin auf dem Beifahrersitz und wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit dem Hubschrauber in ein Münchner Klinikum gebracht, erlag dort aber wenig später ihren Verletzungen. (Lesen Sie auch: Mann fährt bei Günzburg gegen Brückenpfeiler und stirbt)

Nach Unfall bei Miesbach: 5-Jährige wird mit Hubschrauber nach München geflogen

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Miesbach ein Sachverständiger hinzugezogen. Er unterstützt die Polizei bei der Unfallrekonstruktion durch die Erstellung von Gutachten. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden dazu von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt.

