Schwerer Unfall in Kaltenkirchen: Auto fährt auf Lastwagen auf - zwei Menschen sterben

Bei einem Auffahrunfall bei Kaltenkirchen auf der A7 in Richtung Hamburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

14.04.2022 | Stand: 08:44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto auf einen Lastwagen auf und wurde dabei unter den Lkw geschoben. Der Autofahrer und seine Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Die 24-jährige Lkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Unfall in Kaltenkirchen: A7 Richtung Hamburg war stundenlang gesperrt

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die A7 in Fahrtrichtung Hamburg war von 2.00 bis 6.30 ab der Anschlussstelle Kaltenkirchen gesperrt. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

