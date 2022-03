Auto erfasst Spaziergänger auf Supermarkt-Parkplatz - Er stirbt im Krankenhaus

Ein 81-jähriger Fußgänger wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz in Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt von einem Auto erfasst. Er starb im Krankenhaus.

01.03.2022 | Stand: 16:43 Uhr

Ein 81-jähriger Fußgänger wurde am Freitagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) von einem Auto erfasst. Wie die Polizei berichtet, ist eine 61-järhige Autofahrerin auf den Parkplatz gefahren und beschleunigte ihr Auto dabei aus noch ungeklärter Ursache. In der Folge touchierte sie ein geparktes Auto und erfasste im Anschluss den 81-Jährigen.

Dieser erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Das Auto der Unfallverursacherin wurde sichergestellt.

