Tragischer Unfall in Ramsau in Oberbayern: Nach einem Sturz mit einem E-Bike ist eine 29 Jahre alte Frau gestorben.

06.09.2022 | Stand: 08:56 Uhr

Die Frau sei in Ramsau (Landkreis Berchtesgadener Land) bergab in einer Rechtskurve gestürzt und auf den Lenker gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dabei habe sie sich schwere innere Verletzungen zugezogen.

E-Bike-Fahrerin stirbt nach Unfall im Klinikum Salzburg

Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau am Montag in ein Salzburger Krankenhaus, wo sie noch am selben Tag aufgrund ihrer Verletzungen starb.

