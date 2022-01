In Schwandorf ist ein Fahrradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben.

07.01.2022 | Stand: 07:44 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist nach einem Zusammenstoß am Donnerstag gegen 22.55 Uhr mit einem entgegenkommenden Auto in Schwandorf gestorben. Der 50-Jährige erlag seinen Kopfverletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen hinzugezogen.

