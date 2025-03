Unfall mit Lastwagen und zwei Autos - A7 gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Autos und Lastwagen ist die Autobahn 7 in Schwaben aktuell in eine Richtung gesperrt. Laut einer Polizeisprecherin werde die Sperrung in Richtung Würzburg bei Oy-Mittelberg (Landkreis Oberallgäu) noch mehrere Stunden andauern.

Ersten Angaben der Sprecherin zufolge soll ein Auto aufgrund von Graupel ins Schleudern gekommen und auf dem Standstreifen stehengeblieben sein. Ein Lastwagenfahrer habe daraufhin auf dem Standstreifen angehalten, um nach dem Autofahrer zu sehen. Ein zweites Auto sei dann, ebenfalls aufgrund von Graupel, in den stehenden Lastwagen gefahren. Details zu Verletzten gab es vorerst nicht.