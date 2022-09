Erst Stunden nach dem Unfall mit einem Traktor in Hohenpeißenberg, bei dem elf Personen verletzt wurden, hat sich der Fahrer bei der Polizei gemeldet.

06.09.2022 | Stand: 09:40 Uhr

Eine fröhliche Ausfahrt mit einem Traktorgespann hat am Samstagnachmittag bei Hohenpeißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau ein dramatisches Ende gefunden. In einer scharfen Rechtskurve kippte der Anhänger – auf dem laut Polizei „mehrere Personen an einer Biertischgarnitur beim Feiern“ saßen – um und begrub mehrere Passagiere unter sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.