Versuchte Tötung ihrer Kinder: Frau in Psychiatrie

Weil sie ihre beiden minderjährigen Kinder umbringen wollte, wird eine Mutter in einer Psychiatrie untergebracht. Das Landgericht München I entschied in einem sogenannten Sicherungsverfahren, dass die 49-Jährige wegen einer depressiven Erkrankung schuldunfähig war und deswegen nicht wegen mehrfach versuchten Totschlags zu verurteilen ist. Da von der Frau weiterhin eine Gefahr ausgehe, müsse sie in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie ein Gerichtssprecher berichtete, hatte die Mutter ihre Kinder im September 2023 ins Auto gesetzt und war dann ungebremst mit etwa 70 km/h in Oberhaching gegen einen Baum gefahren. Die Kinder überlebten schwer verletzt. Die Angeklagte verletzte sie dann noch mit einem Messer am Hals - es eilte aber ein Passant zu Hilfe.

Daraufhin ging die Frau auch noch auf den Mann mit dem Messer los. Er konnte die Mutter aber überwältigen. Bereits nach der verhängnisvollen Fahrt ordnete ein Gericht die vorläufige Unterbringung der Frau in einer Psychiatrie an.