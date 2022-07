Ungewöhnlich viele Atemwegsinfekte: Hausärzte in der Region sind am Limit

Viele Menschen sind aktuell erkältet oder liegen krank zu Hause – und das mitten im Sommer. Das hat auch, aber nicht nur mit steigenden Corona-Zahlen zu tun.

Von Dominik Schätzle

21.07.2022 | Stand: 10:25 Uhr

Die Wartezimmer der Hausärzte sind überfüllt, und viele Menschen erleben derzeit in ihrem Freundeskreis, in der Familie oder bei der Arbeit, dass gerade besonders viele Leute krank zu Hause bleiben. Für die Jahreszeit gibt es deutlich mehr Atemwegserkrankungen als sonst, was auch mit dem Coronavirus zu tun hat. Während es in den vergangenen beiden Sommern eine Corona-Atempause gegeben hatte, sind in diesem Juli die Infektionszahlen besonders hoch– und andere Infekte häufen sich zusätzlich. Die Hausärzte in der Region sind stark gefordert - und wollen deshalb die telefonische Krankschreibung zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.