Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stürzt sechs Stockwerke tief

Ein Mann ist sechs Stockwerke tief in einen Schacht hinuntergestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der Arbeiter habe auf dem Dach einer Firma in Unterföhring (Landkreis München) an einem Funkmast gearbeitet, teilte die Polizei mit.

Nach Beendigung seiner Tätigkeiten stieg der 41-Jährige den Angaben zufolge am Donnerstag auf ein Gitter, um Fotos von seiner Arbeit zu machen. Das Gitter verrutschte demnach und der Mann fiel in den darunterliegenden Schacht. Der 41-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls.