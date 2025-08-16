41-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Ein 41-Jähriger ist knapp einen Tag nach einem Badeunfall in Unterfranken gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Freitagabend etwa zwanzig Meter vom Ufer entfernt im Weißsee in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) geschwommen, als er plötzlich unterging.

Zeugen brachten den Mann den Angaben zufolge nach wenigen Minuten an Land und begannen mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun an seinen schweren Verletzungen starb.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Badeunfalls. Von einem Fremdverschulden gehen die Beamten derzeit nicht aus.