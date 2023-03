Der lautstarke Streit in Marktheidenfeld hatte einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen des Vorfalls.

21.03.2023 | Stand: 16:54 Uhr

Nach einem Streit mit ihrem Ehemann ist eine Frau in Unterfranken gestorben. Die 33-Jährige sei nach der Auseinandersetzung am Dienstag in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) wie ihr Mann mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung gefunden worden, teilte die Polizei mit, die um elf Uhr gerufen worden ist. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus. Vier Kinder des Ehepaars wurden in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

