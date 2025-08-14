Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Ursache unklar: Explosion bei Bohrungen in Kläranlage

Ursache unklar

Explosion bei Bohrungen in Kläranlage

In einer Kläranlage finden Bauarbeiten statt. Dann hören Arbeiter einen lauten Knall aus einem tiefen Loch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. (Symbolbild)
    Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Bei Bohrungen in einer Kläranlage in Oberfranken hat es eine Explosion gegeben. Arbeiter hörten einen lauten Knall aus einem elf Meter tiefen Bohrloch, wie die Polizei mitteilte. Zu Verletzten durch die Explosion in Hof hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

    Ein Radweg in der Nähe der Explosionsstätte wurde zwar gesperrt, größere Evakuierungsmaßnahmen waren allerdings nicht nötig, wie es hieß. Der Grund für die Explosion sei derzeit noch unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden