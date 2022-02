Seit Anfang Februar beschäftigt das Amtsgericht der Münchner Drogenskandal. Heute am Freitag soll das Urteil fallen.

25.02.2022 | Stand: 07:08 Uhr

Im Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei werden am Freitag (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Angeklagte, ein 28-jähriger Polizist, hatte beim Prozessauftakt am Amtsgericht München Anfang Februar unter Tränen ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, Kokain gekauft und konsumiert sowie an Kollegen weitergegeben zu haben.

