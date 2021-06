Verdacht auf sexuellen Missbrauch: Geistlicher aus der Region suspendiert

Ein Geistlicher des Bistums Augsburg ist mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Es geht um einen "ernst zu nehmenden Vorwurf des sexuellen Missbrauchs".

Ein Geistlicher des Bistums Augsburg ist von Bischof Dr. Bertram Meier mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Pfarrer und Dekan entpflichtet und damit von allen seinen Aufgaben freigestellt worden. Das berichtet das Augsburger Bistum am Donnerstagmittag.

Der Generalvikar des Bischofs von Augsburg, Harald Heinrich, hatte zuvor umgehend die dafür zuständige Staatsanwaltschaft über einen sehr ernst zu nehmenden Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen den Priester des Bistums in einem konkreten Fall informiert. Welche Gemeinde betroffen ist, war am Donnerstag noch nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen bestätigte am Donnerstagnachmittag die laufenden Ermittlungen, betonte aber auch, dass im aktuellen Stadium der Ermittlungen die Unschuldsvermutung für den Mann gelte.

Entsprechend der kirchlichen Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche und den kirchenrechtlichen Normen in diesem Fall hat der Bischof von Augsburg im Vorfeld die dafür zuständige Kongregation für die Glaubenslehre in Rom informiert und um Entscheidung gebeten.

Die vom Kirchenrecht in solchen Fällen vorgesehene kanonische Voruntersuchung ist eingeleitet. Generalvikar Harald Heinrich: „Die zu Protokoll gegebenen Aussagen in diesem uns bekannt gewordenen Fall erschüttern uns zutiefst. Wir nehmen den Fall sehr ernst und werden alles daransetzen, eine durchgängige, lückenlose und transparente Aufklärung sicherzustellen.“ (Lesen Sie auch: Katholische Kirche: Aufarbeitung zu sexuellem Missbrauch startet nur langsam)

Nachricht ist "großer Schock" für die betroffenen Gemeinden

Über einen weiteren Einsatz des Geistlichen wird auf der Grundlage der Unschuldsvermutung nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und vor allem der finalen Prüfung des Falls durch die Kongregation für die Glaubenslehre entschieden. „Mir ist schmerzlich bewusst, dass diese Nachricht besonders für alle Gläubigen in den betroffenen Gemeinden, wie für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein großer Schock sein muss. Wir bemühen uns zeitnah Klärungen über das weitere Vorgehen und die Nachfolge herbeizuführen. Dabei werden wir selbstverständlich auch die Verantwortlichen in der Pfarreiengemeinschaft miteinbeziehen“ so der Generalvikar.

